Tuchel acredita que Chelsea "é forte o suficiente" para eliminar o FC Porto

Thomas Tuchel, treinador do Chelsea, acredita que a sua equipa tem qualidade suficiente para eliminar o FC Porto e chegar às meias-finais da Liga dos Campeões. No entanto, perspetiva jogos difíceis e fala num FC Porto com mentalidade vencedora.

"Tenho a sensação de que podemos vencer o FC Porto, mas vai ser um jogo difícil. É um adversário experiente nesta competição, foi campeão por muitos anos em Portugal, e isso cria uma mentalidade. Mas somos fortes o suficiente e acreditamos que podemos passar esta eliminatória", começou por dizer.

O técnico alemão recorda a derrota com o West Brom na última jornada por 5-2 e pede humildade contra os dragões.

"Vimos da Premier League, uma competição em que se pode perder por 5-2 contra o 19º classificado. Sabemos que temos de ser humildes em todos os jogos. Nos quartos de final da Liga dos Campeões, se nos pusermos a desejar adversários vamo-nos perder em jogos mentais", explica.

Kanté, Pulisic e Abraham recuperados

Os três jogadores estavam em dúvida e eram dados como praticamente indisponíveis para a primeira mão da eliminatória, mas Tuchel confirma a disponibilidade.

"Estão fisicamente em boas condições e foram convocados. O Kanté acabou de fazer o último teste, sente-se muito confortável e vai estar no banco. O Christian [Pulisic] disse ao intervalo do jogo com o West Bromwich que sentia um problema e que, se continuasse, podia sofrer uma lesão. Então tivemos de substituí-lo. O Tammy Abraham também foi chamado", termina.

O FC Porto-Chelsea, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, joga-se nesta quarta-feira, às 20h00 no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.