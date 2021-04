Sérgio Oliveira lesionado no último treino antes do Chelsea

Sérgio Oliveira está a contas com uma lesão muscular na coxa direita, segundo revelou o FC Porto na nota oficial do treino.

O plantel do FC Porto terminou a preparação para o embate diante do Chelsea na primeira mão dos “quartos” da Liga dos Campeões, no Olival. Sérgio Oliveira é baixa de última hora, com uma lesão muscular na coxa direita, assim como Mbaye realizou treino integrado condicionado.

Sérgio Oliveira era já baixa confirmada para o jogo do Chelsea, por castigo, assim como Taremi. Sérgio Conceição já tinha anunciado a lesão do melhor marcador dos dragões e que, por esse motivo, o internacional português não iria viajar com a comitiva para Sevilha.

"O Sérgio tem um pequeno problema físico e tem de ficar a recuperar, as viagens desgastam", disse.

A comitiva portista viaja para Sevilha às 17h00 e tem chegada prevista para as 18h10. O FC Porto-Chelsea, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, joga-se nesta quarta-feira, às 20h00 no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.