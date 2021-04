Sérgio Conceição admite mudança tática contra o Chelsea

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, reconhece que a sua equipa poderá entrar em campo "com nuances diferentes" contra o Chelsea, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Questionado pela Renascença sobre uma possível alteração tática, o técnico reconhece preparação em função do adversário: "Olhamos para o que somos nós, mas em função do adversário que vamos ter. Poderá haver nuance ou outra diferente, amanhã".

O técnico reconhece ainda que a derrota do Chelsea no último jogo contra o West Brom praticamente não entrou para a preparação, porque os "blues" jogaram reduzidos a dez unidades.

"Na análise do adversário esse jogo praticamente não entrou, mas outros como a eliminatória com o Atlético de Madrid. O Tuchel é um treinador que muda muito de jogo para jogo e já em França fazia o mesmo no PSG", conclui.

Ainda questionado por Bola Branca, o técnico dos dragões explica que Luis Díaz poderá surgir numa posição diferente do que o habitual, pelo meio: "Posso querer que um ala fique mais aberto ou jogue mais por dentro. Não tem a ver com a posição, mas com o espaço que ocupa e que pode potenciare as capacidade do Luis. Amanhã logo veremos se temos um Luis a explorar da melhor forma as suas capacidades".

O FC Porto-Chelsea, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, joga-se nesta quarta-feira, às 20h00 no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.