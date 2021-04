Liga dos Campeões. Sérgio esquece a diferença de milhões e aponta à vitória contra o Chelsea

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, ignora a difrença nos orçamento para o Chelsea e acredita na vitória nos quartos de final da Liga dos Campoeões. Em conferência de imprensa, o técnico quer replicar o que fez com a Juventus para seguir para as meias-finais.

"Dispensam apresentações, estamos conscientes que é uma tarefa muito difícil. Não tendo um orçamento nem parecido, conseguimo-nos bater pelo nosso espírito e qualidade de jogo. Acreditar faz parte desta casa. Quem não acreditar não pode vestir esta camisola. Essa ambição de ir mais longe, de seguir em frente, todos temos aqui", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O treinador prossegue e diz que não adianta desculpar-se na diferença de orçamentos, recordando que os dragões têm também as suas armas.

"Não há impossíveis, são duas boas equipas, cada uma com a sua valia. O Chelsea tem testes semanais bem mais competitivos, mas gastaram 250 milhões. Nós gastámos oito milhões no Evanilson e eles 80 milhões no Havertz. Mas se pensarmos nisso, as equipas da I Liga também o pensam connosco", continua.

Jogar em Sevilha não muda nada

Sérgio Conceição reconhece que jogar no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, vai mudar pouco, até porque os adeptos também não poderiam ir ao Dragão.

"Gostaríamos de jogar em nosso estádio, estamos habituados, mas é como uma casa. Se olharmos para uma casa, ela faz sentido com a família lá dentro. Até este momento, a família está fora, que são os adeptos. Não faz grande diferença jogar no Dragão ou Sevilha", atira.

Sérgio Oliveira não é fácil de substituir

O FC Porto não pode contar com Sérgio Oliveira nem Mehdi Taremi, ambos por castigo. Sérgio admite que são baixas de peso, mas que nada alteram na estratégia.

"Gostaríamos de ter todos disponíveis, nomeadamente esses dois, mas a forma como vejo o jogo é igual. O Sérgio é o melhor marcador, é um jogador importante e não é fácil de colmatar, mas estou aqui para arranjar soluções", termina.

O FC Porto-Chelsea, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, joga-se nesta quarta-feira, às 20h00 no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.