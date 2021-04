Defour termina carreira no fim da época

O internacional belga e antigo jogador do FC Porto Steven Defour anunciou que vai terminar a carreira no final da presente temporada.



O médio de 32 anos representa atualmente o KV Mechelen, da Bélgica, mas anuncia o fim da carreira devido à acumulação de lesões. "No final desta época vou pendurar as chuteiras. Temos de tomar decisões mais cedo do que se espera, por vezes. As dores que tenho todos os dias tornam quase impossível ter desempenho", diz.

Defour representou o FC Porto entre 2011 e 2014, tendo apontado sete golos em 113 jogos disputados, deixando o clube com dois campeonatos e três Supertaças Cândido de Oliveira.

O médio representou ainda o Genk, Standard Liège, Anderlecht, Burnley, Antuérpia e Mechelen, esta época, onde soma 16 jogos.

Defour foi ainda um jogador influente na seleção belga, tendo registado 51 internacionalizações e dois golos e marcado presença no Mundial 2014.