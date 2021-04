Vacinação Covid-19: Quase metade dos idosos com mais de 80 anos completaram imunização

Os dados até 4 de abril mostram que 576 mil pessoas com mais de 80 anos receberam a primeira inoculação e que cerca de 300 mil tomaram as duas vacinas (44%).

Um total de 85% dos idosos com mais de 80 anos já receberam a primeira dose da vacina para o novo coronavírus.

Quase metade dos idosos com mais de 80 anos (44%) já tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19, avança o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira.

Cerca de 580 mil pessoas tomaram as duas doses da vacina para o novo coronavírus, o equivalente a 6% da população portuguesa.

Na última semana, mais de 83 mil pessoas completaram o processo de imunização.

Com a primeira dose há mais de 1,3 milhões de pessoas, ou seja, 13% da população. Na última semana, 135 mil pessoas receberam a primeira vacina.

A região Norte é a região com mais vacinas administradas até 4 de abril, com mais de 626 mil doses. Cinco por cento dos habitantes da região completaram a vacinação e 12% receberam a primeira dose.

Lisboa e Vale do Tejo administrou um total de 605 mil vacinas até agora. Tal como no Norte do país, 5% dos habitantes da região completaram a vacinação e 12% receberam a primeira dose.

Mais de 404 mil vacinas para a Covid-19 foram dadas na região Centro, 123 mil no Alentejo, 71 mil no Algarve, 48 mil na Madeira e 30 mil nos Açores.

Até ao passado domingo, Portugal recebeu um total de 2.344.530 vacinas.

Só 6% da população adulta da União Europeia (UE) foi totalmente vacinada contra a covid-19 até esta segunda-feira, enquanto 14,2% dos adultos europeus já receberam a primeira dose do fármaco, revelam dados hoje consultados pela Lusa.

Os dados constam da ferramenta ‘online’ criada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) para rastrear a vacinação no espaço comunitário, que revela que, até dia 5 de abril de 2021, apenas 6% dos cidadãos com mais de 18 anos da UE tinham sido totalmente imunizados contra a covid-19, enquanto outros 14,2% receberam a primeira dose da vacina.

Portugal regista esta terça-feira mais duas mortes e 874 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Este é o maior número de infeções no espaço de um mês, mas há uma explicação que se prende com a inclusão de 599 infeções em atraso do fim de semana.

Evolução da Covid-19 em Portugal