Sabe semear batatas? Estudantes de Arganil ensinam em rotas turísticas para promover o Interior

Semear batatas enquanto atividade turística é a proposta de Rodrigo Nogueira, aluno de 12º ano do curso de Turismo Ambiental e Rural, da Escola Secundária de Arganil.

“No meu projeto, quero que os turistas participem em atividades agrícolas, como plantar batatas, milho, alface, tomates, couves, tratar dos animais, coisas ligadas a uma quinta”, explica o estudante de 18 anos, que acrescenta que, no dia 23 de abril à noite, “haverá espaço para a contemplação das estrelas”, numa atividade de astronomia, em Aigra Velha.

No contexto de pandemia, e por se tratar de um projeto-piloto, o programa turístico onde participam os alunos da Escola Secundária de Arganil vai ser apresentado, para já, apenas às entidades locais.

Mariana Teixeira, professora e diretora do curso de Turismo Ambiental e Rural, explica que incentivou os alunos “a mostrar a importância que o curso tem para a região, no sentido de ceder o projeto às juntas e às autarquias, porque estas visitas são diferentes da oferta já existente”, garante a professora, sublinhando que “o Interior do país tem de responder, tem de ter capacidade para criar emprego, atrair investimento, reter e seduzir população e o turismo é o caminho apontado para essa estratégia”.