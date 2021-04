Desconfinamento. Devemos ter “espírito aberto para a possibilidade de fazermos nova pausa”

Veja também:

Portugal entrou, no dia 5 de abril, na segunda fase de desconfinamento do plano anunciado no dia 11 de março e há já sete concelhos com uma elevada taxa de incidência de casos de Covid-19. À Renascença, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes diz que é preciso estarmos preparados para suspender o plano e voltar a fechar.

“É importante que nós todos – portugueses, decisores, etc – tenhamos um calendário, mas também é importante que estejamos de espírito aberto para a possibilidade de termos de fazer uma pausa”, afirma.

“E a pausa pode ser em grandes regiões, no país todo ou ao nível municipal, para podermos ter uma avaliação melhor dos dados, das consequências do último passo que demos. E se virmos que as consequências estão a sair um bocadinho fora do controlo que gostaríamos de ter, então temos de ter a coragem de pausar, se for preciso, duas/três semanas”, defende.

Nos concelhos do Alandroal, do Carregal do Sal, de Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior a taxa de incidência supera os 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes.

Muitos destes municípios têm pouca população, pelo que não é preciso muito para o nível de incidência subir. Mas Carmo Gomes alerta que os números podem voltar a subir, pelo que é necessária prudência na velocidade a que avança o desconfinamento.

“Temos ainda uma quantidade de população que pode contrair a infeção muito grande, porque não está vacinada, porque não foi infetada no passado, e é suficientemente grande para termos um ressurgimento significativo da doença. Não podemos esquecer isso”, sublinha.

“Não queremos estragar tudo, temos de ter esta abertura de espírito para, até dia 19, se necessário, tomar decisões que não são de fazer o calendário que está previsto cegamente sem ter em atenção a situação em que vivemos nessa altura”, reforça.