Covid-19. PM reúne esta terça-feira com sete municípios com taxa de incidência no vermelho

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, reúne esta terça-feira através de videoconferência com os presidentes de câmara de Alandroal, Carregal do Sal, Moura, Odemira, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior, os sete concelhos do país que apresentam maior taxa de incidência de Covid-19.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde divulgado esta segunda-feira, os dados mais recentes indicam que a taxa de incidência supera os 240 casos por 100 mil habitantes nestes sete concelhos.