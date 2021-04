Covid-19. O que pode acontecer nos concelhos com maior incidência?

Mas o Governo também pode optar, como fez em outubro, em alguns municípios do Vale do Sousa, por medidas como o aumento da capacidade de testagem ou o aumento de inquéritos epidemiológicos, para tentar identificar e isolar os casos.

Na semana passada, o primeiro-ministro explicou que, se em duas avaliações sucessivas os mesmos concelhos estiverem acima do limiar de risco – os tais 120 casos por 100 mil habitantes – não devem avançar no desconfinamento.

Nesta altura, há 26 municípios nessa situação e sete deles estão mesmo com uma incidência superior ao dobro do limiar de risco.

Mas aqui há municípios com poucos habitantes

Sim, e nalguns deles não é preciso muito para ultrapassar o número de casos que está definido. É o caso do Alandroal, um dos sete com pior situação: tem menos de dois mil habitantes, pelo que basta ter três casos no espaço de duas semanas para estar acima do limiar de risco (os tais 120 por 100 mil habitantes).

Ou o caso de Rio Maior, onde residem 21 mil pessoas. Houve um surto numa empresa da região, com cerca de 40 casos positivos, o que foi suficiente para passar a linha vermelha.

O que estão a fazer estes municípios?

Ainda pegando no exemplo de Rio Maior, a autarquia reforçou a testagem junto das empresas, nomeadamente junto daquelas que empregam mais pessoas, e

decidiu também testar toda a população num centro de testagem que abriu para o efeito.

O problema é que, não sendo obrigatório, só apareceram 150 pessoas. A eficácia destas medidas depende, portanto, também muito do empenho das pessoas nas campanhas de despistagem e no cumprimento das medidas sanitárias.