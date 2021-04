"Por engano". Avião etíope aterra em aeroporto em construção na Zâmbia

É raro acontecer, mas aconteceu. Um avião de carga da companhia aérea Ethiopian Airlines aterrou, no passado domingo, "por engano", num aeroporto que ainda está em construção, no norte da Zâmbia.

O destino inicialmente previsto seria o aeroporto Internacional de Ndola, que recebe as ligações internacionais e a maioria dos voos na cidade.

De acordo com o secretário permanente do Ministério dos Transportes, Misheck Lungu, citado pela agência France-Presse (AFP), o avião aterrou no domingo, “por engano”, na pista do futuro Aeroporto Internacional de Copperbelt, na província de Copperbelt, atualmente servida pelo Aeroporto Internacional Simon Mwansa Kapwepwe, situado a cerca de 15 quilómetros.

Segundo o governante, no momento da aterragem, o piloto “estava em comunicação com os controladores de tráfego aéreo e eles disseram-lhe 'não o vemos', por isso, ele aterrou à vista, não foi guiado e pousou num aeroporto ainda em construção”.

A aterragem, que foi registada em vídeo, não provocou quaisquer danos, acabando o piloto por retomar o voo para o destino inicialmente previsto.