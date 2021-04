Agência europeia desmente declaração sobre vacina da AstraZeneca

O esclarecimento da OMS, a citar a Agência Europeia do Medicamento, surge depois da publicação das declarações do responsável da EMA pela estratégia de vacinação e ameaças à saúde.

Em declarações ao jornal italiano “Il Messaggero”, Marco Cavaleri considera existir uma relação direta entre a vacina da AstraZeneca (agora chamada Vaxzevria) e os casos de trombose ocorridos em pessoas vacinadas e que levou vários países a suspender a administração da vacina.

"Na minha opinião, podemos dizer que agora está claro que há uma ligação com a vacina”, afirmou o responsável.

“Mas ainda não sabemos o que causa essa reação”, acrescentou Marco Cavaleri, segundo o qual, nas próximas horas, a agência irá anunciar a existência dessa relação, ainda que não saiba “como isso acontece”.

Segundo este alto funcionário da EMA, houve um maior número de casos de trombose cerebral (coagulação do sangue no cérebro) entre as pessoas mais jovens vacinadas com aquela vacina do que no resto da população.

O primeiro-ministro português já comentou a notícia. António Costa afirma que qualquer "berbicacho" com a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, haverá inevitáveis atrasos nos planos de vacinação da União Europeia.

Segundo dados avançados esta terça-feira, só 6% da população adulta da União Europeia foi totalmente vacinada contra a covid-19 até esta segunda-feira, enquanto 14,2% dos adultos europeus já receberam a primeira dose do fármaco.

Os dados constam da ferramenta online criada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) para rastrear a vacinação no espaço comunitário, que revela que, até dia 05 de abril de 2021, apenas 6% dos cidadãos com mais de 18 anos da UE tinham sido totalmente imunizados contra a covid-19, enquanto outros 14,2% receberam a primeira dose da vacina.