Roteiro Nacional do Desporto apresentado esta terça-feira no Jamor

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) apresenta, esta terça-feira às 11h00, o "Roteiro Nacional do Desporto", no âmbito do Dia Mundial da Atividade Física, na Tribuna de Honra do Estádio Nacional do Jamor, uma iniciativa com o objetivo de aumentar a prática desportiva no país.

Vitor Pataco, presidente do IPDJ, vai apresentar a iniciativa em detalhe, que visa promover o aumento da participação em atividades físicas e desportivas dos diferentes segmentos da população, em associação com as redes de parceiros locais e regionais.

O objetivo é ainda capacitar o tecido associativo desportivo local e promover o desenvolvimento social, cultural e económico nacional através do desporto.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, vai inaugurar o evento, projeto que integra o programa de recuperação e resiliência que o Governo anunciou especificamente para o setor do desporto.

O "Roteiro Nacional do Desporto" vai promover a generalização da prática num contexto alinhado com a agenda das Nações Unidas ODS 2030, promovendo a inclusão, a equidade, a sustentabilidade e a inovação, lutando de forma ativa contra o racismo, a radicalização, a xenofobia e a exclusão social.

Para além da presenta do secretário de Estado e do presidente do IPDJ, o evento conta ainda com a participação de Sónia Paixão, vice-presidente do IPDJ, Susana Feitor, atleta olímpica, José Patrício, presidente da APCAS (Associação de Paralisia Cerebral de Almada Seixal), e Gonçalo Santos, coordenador do projeto Futebol de Rua da Associação Cais.