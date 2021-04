Basco vence etapa na Volta ao País Basco

O basco Alex Aranburu (Astana) venceu a segunda etapa da Volta ao País Basco em bicicleta, subindo ao segundo lugar da geral, liderada por Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Alex Aranburu, de 25 anos, isolou-se nos últimos 10 quilómetros da ligação de 154,8 entre Zalla e Sestao, e cortou a meta isolado, com o tempo de 3:45.32 horas, para celebrar o triunfo mais importante da sua carreira e o primeiro de um basco na Volta local em três anos.

Com o cronómetro a contar, o basco esperou pelo pelotão dos favoritos, encabeçado pelo seu companheiro e compatriota Omar Fraille, segundo, e pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), terceiro, mas viu o sonho da liderança esfumar-se por meros cinco segundos, já que Primoz Roglic também chegou nesse grupo, a 15 segundos do vencedor.

"É uma vitória que vale muito e em casa ainda é mais especial", disse o basco, que iniciou o seu percurso como ciclista enquanto estagiário da “fábrica de talentos” local, a Murias, há seis temporadas, e que hoje ofereceu o primeiro triunfo da temporada à Astana.

Aranburu está agora à frente de Brandon McNulty, que é terceiro a seis segundos do esloveno da Jumbo-Visma, com Pogacar a recuperar quatro segundos (graças às bonificações) em relação a Roglic e a subir ao quarto lugar, a 24 segundos do líder.

Na quarta-feira, o pelotãocumpre a terceira etapa, uma ligação de 167,7 quilómetros entre Amurrio e o alto de Ermualde, onde está instalada uma contagem de primeira categoria coincidente com a meta, que coroa uma ascensão final de três quilómetros, com uma pendente média de 10,2%.