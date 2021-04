Paços de Ferreira organiza evento para ajudar profissionais da cultura

O Paços de Ferreira lançou uma campanha solidária para ajudar os profissionais da cultura, um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19.

Na receção do Paços de Ferreira ao Benfica, no próximo sábado, o cantor gaiense David Bruno é o convidado para atuar durante o intervalo, uma performance que será transmitida nas redes sociais do clube pacense.

A cada 150 partilhas do vídeo nas redes sociais, o Paços de Ferreira compromete-se a oferecer um voucher de compras num supermercado a um profissional da cultura, sendo ainda possível aos espetadores fazer donativos que serão convertidos em mais vouchers para ajudar estes profissionais. O clube espera distribuir mais de 50 vouchers.

Segundo a nota oficial, o Paços de Ferreira deseja "reforçar a sua atuação ao nível da responsabilidade social".

"Apesar de também o futebol atravessar dias complicados em virtude da ausência de espetadores nos estádios, não podemos esquecer aqueles que devido à ausência de espetáculos ao vivo nas mais variadas disciplinas da cultura, viram os seus rendimentos parcial ou totalmente suspensos. Assim, o nosso clube tenta mitigar um pouco o sofrimento de várias famílias e gostaríamos de contar com o vosso auxílio para uma divulgação massiva do evento, que permita que o mesmo seja um sucesso", pode ler-se na nota oficial do evento.

O Paços de Ferreira, a grande surpresa do campeonato no 5º lugar da classificação com 44 pontos, recebe o Benfica, terceiro classificado com 54 pontos, no próximo sábado, às 20h30, jogo com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.