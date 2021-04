Nota 2 para João Pinheiro. “Pontapé de penálti de Feddal por assinalar”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 a João Pinheiro, o árbitro que dirigiu o Moreirense – Sporting.

Segundo o especialista da Renascença, a arbitragem de João Pinheiro esteve “muito abaixo do que é habitual”.

Na primeira parte houve vários lances merecedores de análise e em que a equipa de arbitragem errou.

Paulo Pereira começa por referir que “aos 22 e aos 29 minutos, Palhinha ficou a dever dois cartões amarelos após duas entradas”.

“Aos 30 minutos Feddal atropela Walterson na área. Bate nas costas e usa os braços para o prender. Pontapé de penálti por assinalar”, acrescenta o especialista de arbitragem da Renascença.

Ainda no primeiro tempo, “faltou amarelo a Franco por falta sobre Nuno Mendes” e também “Porro atingiu o adversário de forma grosseira e mereceria amarelo”.

Já no golo anulado a Paulinho há “fora de jogo bem assinalado a Pedro Gonçalves”.

Já na segunda parte, Paulo Pereira lamenta a falta de condições para a videoarbitragem no estádio.

“Fora de jogo por dois centímetros no golo anulado a Pedro Gonçalves. Temos de acreditar q as câmaras estão bem calibradas”.

Por sua vez, Conté “aparece numa zona que nenhuma das câmaras confirma posição legal no lance do golo do Moreirense”.

Dentro das quatro linhas, Moreirense e Sporting empataram 1-1.