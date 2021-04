UEFA suspende jogador do Slavia Praga acusado de racismo

A UEFA suspendeu preventivamente o defesa Ondrej Kudela, do Slavia Praga, depois de queixas de racismo por parte do Glasgow Rangers após a partida entre as duas equipas na Liga Europa.

Em causa estão alegados insultos de Ondrej Kudela a Glen Kamara.

O jogador dos escoceses queixou-se de imediato ao árbitro do encontro.

No final da partida, Kudela terá sido agredido por jogadores do Rangers no túnel de acesso aos balneários, o que obrigou à intervenção da polícia.

Kudela e o Slavia Praga negam as acusações.