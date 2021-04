O Mónaco derrotou o Metz nas grandes penalidades e segue em frente na Taça de França.

Os monegascos, com Gelson Martins, mas sem Florentino, apontaram os cinco penáltis. Do lado do Metz falhou Maiga.

A equipa do principado está, assim, mesmo com um 0-0 no tempo regulamentar, nos quartos de final da Taça de França.

Esta quarta-feira realizam-se mais cinco partidas para a competição.