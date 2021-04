Escócia e Holanda defrontam-se no Algarve antes do Euro2020

A Escócia vai estagiar no Algarve antes do Euro2020, onde vai realizar um jogo amigável contra a Holanda.

A seleção escocesa vai defrontar a Croácia, Inglaterra e República Checa no grupo D do Euro2020, mas antes da prova vai ainda realizar dois amigáveis.

A equipa orientada por Steve Clarke joga no Luxemburgo no dia 2 de junho, e enfrenta a Holanda quatro dias depois, no Estádio do Algarve.

"O Luxemburgo e Holanda dão-nos dois desafios muito diferentes e valiosos para os jogos do grupo no Europeu. São uma oportunidade de continuar o nosso progresso e afinar os detalhes para o que esperamos ser um torneio memorável para nós", disse o técnico.