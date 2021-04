Diakhaby quebra o silêncio e pede sanções após insulto racista

Mouctar Diakhaby, defesa-central do Valência, confirma que foi alvo de um insulto racista por parte de Juan Cala, jogador do Cádiz, e pede sanções à liga espanhola. Num vídeo publicado nas redes sociais, o francês recorda o incidente e lamenta a atitude de Cala, que considera intolerável no futebol.

"Quero falar do que se passou em Cádiz no domingo. Depois de dois dias, estou tranquilo e quero falar. Durante o jogo, um jogador insultou-me de forma racista. Isso é intolerável e todos viram a minha reação. Não pode acontecer na vida isto, sobretudo no futebol que é um desporto de respeito. Hoje sinto-me bem, mas doeu-me muito. Há coisas assim na vida. Espero que a La Liga tome uma posição e aplique sanções para que a situação fique clara", atira.

Diakhaby explica que decidiu sair de campo com os seus colegas de equipa e que o Cádiz sugeriu retomar o jogo caso Cala pedisse desculpa, um pedido recusado pelo Valência.



"Eu e os meus companheiros decidimos sair de campo, era uma boa decisão. Depois, um jogador deles pediu-nos para voltar ao campo se o Cala pedisse desculpa, mas dissemos que não, porque as coisas não são assim. Não podes pedir desculpa e tudo está resolvido", atira.

Diakhaby abandonou o relvado aos 29 minutos de jogo, assim como os restantes colegas de equipa. O jogo foi retomado cerca de 20 minutos depois, mas já sem Diakhaby, que foi substituído. Cala continuou em campo e até marcou um dos golos da partida.