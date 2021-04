Cala nega acusação de racismo de Diakhaby e exige pedido de desculpa

Juan Cala recusa a acusação de Diakhaby e afirma que não proferiu qualquer insulto racista para o jogador do Valência, no jogo de domingo. Em conferência de imprensa, o defesa de 31 anos vai mais longe e diz que não existe racismo no futebol espanhol.

"Se a La Liga tem um protocolo contra o racismo, tem o meu apoio. Reitero e reclamo esse apoio. Não existe racismo no futebol espanhol. Nunca disse essas palavras, isso é bastante claro. O que se formou foi um circo, tudo é demagogia pura. Estou em choque, há 25 câmaras, microfones e árbitro e ninguém ouviu nada", afirma.

Questionado sobre se Diahaby terá inventado os insultos, Cala respondeu desta maneira: "Ou inventou, ou entendeu outra coisa quando lhe disse para me deixar em paz".

O defesa diz que tem total apoio do clube e espera que lhe peça desculpa pelo caso: "Tenho o total apoio do Cádiz e isso me disse o presidente. Ficaria satisfeito se alguém o fizesse [pedir desculpa]. Que alguém me ligasse para pedir desculpa, mas duvido".

Cala lamenta as ameaças que recebeu nas redes sociais e lamenta a ausência de presunção de inocência.

"Recebi todo o tipo de ameças, parece que estamos no faroeste. Não sei o que se passou com a presunção de inocência, ninguém merece este linchamento púiblico. Aqui têm o meu número de telefone para se desculparem. O meu advogado já está a recolher dados para iniciar os procedimentos legais", diz.

Também esta terça-feira, Mouctar Diakhaby publicou um vídeo nas redes sociais em que confirma os insultos racistas e pede sanções para Cala.

"Quero falar do que se passou em Cádiz no domingo. Depois de dois dias, estou tranquilo e quero falar. Durante o jogo, um jogador insultou-me de forma racista. Isso é intolerável e todos viram a minha reação. Não pode acontecer na vida isto, sobretudo no futebol que é um desporto de respeito. Hoje sinto-me bem, mas doeu-me muito. Há coisas assim na vida. Espero que a La Liga tome uma posição e aplique sanções para que a situação fique clara", atira.

Diakhaby abandonou o relvado aos 29 minutos de jogo, assim como os restantes colegas de equipa. O jogo foi retomado cerca de 20 minutos depois, mas já sem Diakhaby, que foi substituído. Cala continuou em campo e até marcou um dos golos da partida.