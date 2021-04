Bernardeschi testa positivo à Covid-19

A Juventus anunciou, em comunicado, que Federico Bernardeschi testou positivo à Covid-19 e está agora em isolamento.

O avançado de 27 anos está assintomático e em casa, de acordo com a nota oficial do clube, mas é baixa confirmada para os próximos jogos da Juventus. O clube diz estar em contacto com as autoridades de saúde para implementação de medidas de segurança adicionais de forma a evitar um surto.

O internacional italiano está na Juventus desde 2017 e foi utilizado esta temporada em 35 jogos, não tendo marcado qualquer golo.