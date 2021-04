Como travar uma pandemia?

A vacinação é vista como a principal arma para travar a progressão do vírus que nos trouxe à presente pandemia. Mas basta disseminar as vacinas para travar uma pandemia? As máscaras vão manter-se no nosso quotidiano? O que é que a história nos ensina sobre o fim das pandemias?



Nesta edição do programa Da Capa à Contracapa, Kamal Mansinho, diretor do Serviço de Infeciologia e Medicina Tropical do Hospital de Egas Moniz, falará das lições tiradas em outras epidemias como o ébola, VIH-SIDA ou malária.

O outro convidado especial é Stefan Cunha Ujvari, médico infeciologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz em São Paulo, no Brasil, autor de livros como “A História da humanidade contada pelos vírus”, “Pandemias: a humanidade em risco”, “A História do século XX pelas descobertas da Medicina e História das Epidemias”.

Stefan Cunha Ujvari vai analisar o lado mais histórico das epidemias e perspetivar como se pode travar uma pandemia, dando-nos os exemplos vividos e conhecidos na região do globo onde se encontra, a América do Sul.

O Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater a atualidade, com moderação de José Pedro Frazão.