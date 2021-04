Benfica dá contrato profissional a jovem de 16 anos

O Benfica assinou contrato profissional com João Costa, avançado de 16 anos.

O jovem atleta, que cumpre a oitava temporada nos encarnados, considera “um orgulho” este contrato. “Temos sempre muita responsabilidade porque este símbolo tem muita história e quando estamos dentro de campo tentamos sempre honrá-lo”.

“Sinto-me bem aqui, espero continuar nesta casa por muitos mais anos. É um orgulho, espero que seja mais um pequeno passo nesta caminhada”, disse João Costa à Btv.

O jogador, formado no CD Odiáxere, ingressou no Benfica em 2013/14, estando no Seixal desde 2017/18.

Na época 2019/20, a última antes da paragem devido à Covid-19, João Costa fez 26 golos em 20 jogos.