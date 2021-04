Luiz Phellype à disposição de Amorim. "Estou a mostrar ao treinador que estou bem"

Luiz Phellype, avançado do Sporting, tem jogado pela equipa B depois de uma grave lesão no joelho, sofrida contra o Marítimo a 28 de janeiro de 2020. O brasileiro regressou esta época aos relvados e leva dois golos pela equipa B, no Campeonato de Portugal.

Em declarações ao jornal brasileiro "Lance", o ponta de lança de 27 anos diz que está "à disposição" de Rúben Amorim.

"Marquei mais um golo e ganhámos novamente. Sinto-me muito melhor a cada jogo. Os meus dois primeiros jogos foram difíceis, vinha de um ano e um mês sem jogar. Agora vivo outro momento, estou à disposição, mostrando ao treinador que estou bem e fazendo o que sei. A decisão é deles. Se precisaram de mim, estou aqui. O que mais quero é estar bem fisicamente e voltar a ser o jogador que era. Vamos ver o que acontece", afirmou.

Luiz Phellype sofreu uma rotura dos ligamentos cruzados no joelho direito que obrigou a operação e longos meses de recuperação. O último golo do ponta de lança na equipa A foi a 21 de dezembro de 2019, em Portimão, num jogo da Taça da Liga, ainda com Silas no comando técnico.

O brasileiro chegou ao Sporting no inverno de 2019, depois de se ter destacado no Paços de Ferreira. Nos leões, apontou 17 golos em 47 jogos disputados, tendo conquistado uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.