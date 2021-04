Em direto. Moreirense - Sporting

MOREIRENSE 0-1 SPORTING (1ª parte, a decorrer)

48m- Remate de Pires sai muito por cima.

47m- Canto para o Moreirense.

Três minutos de descontos.

ATENÇÃO. VAR anula golo por fora de jogo.

45m- GOLO do SPORTING. Bisa PAULINHO. Lance nasce de um ressalto e, depois, o ex-Braga isola-se e não desperdiça, com um toque de habilidade sobre Passinato.

43m- Moreirense tenta pressionar, mas ainda sem criar perigo.



40m- AMARELO para Abdoulaye (Moreirense) e AMARELO para o treinador Rúben Amorim.

39m- Livre para o Moreirense, mas afasta a defensiva leonina.

39m- SUBSTITUIÇÃO no Sporting. Sai Nuno Mendes (lesionado) e entra Matheus Reis.

37m- Nuno Mendes não está em condições e vai ser substituido. Aquece Matheus Reis.

33m- Nuno Mendes a ser assistido depois de entrada com tudo de Franco.

31m- Jogador do Moreirense cai na área, mas árbitro manda seguir. Ficam algumas dúvidas.

26m- Livre de Conté, mas com demasiada força.

24m- Jogada entre Palhinha e Walterson. Avançado do Moreirense está lesionado e recebe assistência no relvado. Embateu em Feddal ao cair.

21m- GOLO do SPORTING. Marca PAULINHO, à segunda, depois de um primeiro remate de cabeça defendido. A recarga de pé direito foi eficaz. A assistência foi de Daniel Bragança.

20m- Agora é Abdoulaye a cair mal, mas recupera rápido.

18m- Toque de Abdoulaye em Paulinho. Jogo interrompido, mas não é necessária ajuda médica.

17m- Remate de Porro, cruzado, mas sai muito por cima.

11m- Pedro Gonçalves apanhado em fora de jogo.

10m- Cruzamento de Nuno Mendes, Pasinato afasta com uma palmada na bola.

9m- OPORTUNIDADE. Rafael Martins isola-se, mas a bola sai ao lado. Que desperdício do Moreirense.

5m- Ainda sem incidências atacantes de parte a parte.

APITO INICIAL. Sai o Moreirense

Os capitães escolhem campo e bola.

Entram as três equipas no relvado.

Terminaram os exercícios de aquecimento.

As duas equipas já aquecem no relvado do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

O árbitro da partida é João Pinheiro. No VAR está Bruno Esteves.

Suplentes:

Sporting: Luís Maximiano, Matheus Reis, Tabata, Matheus Nunes, Nuno Santos, Neto, Tiago Tomás, João Pereira e Jovane

Moreirense: Kewin Silva, D'Alberto, Ferraresi, Lucas Silva, André Luís, Yan Matheus, Steven Vitória, David Simão e Alex Soares.

O técnico Rúben Amorim faz duas mudanças: Coates e Paulinho regressam ao onze. Já Vasco Seabra faz três mexidas: Abdulaye, Filipe Soares e Pires.

MOREIRENSE: Matheus Pasinato; Matheus Silva, Rosic, Abdoulaye e Abdu; Filipe Soares e Filipe Pacheco; Pires, Franco e Walterson; Rafael Martins.

SPORTING: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, João Palhinha, João Mário, Daniel Bragança e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves e Paulinho.

Já há onzes oficiais.

Os leões lideram o campeonato e querem vencer para manter a distância de 10 pontos para o FC Porto. Já o Moreirense está num tranquilo oitavo lugar.

Boa noite, a Renascença abre aqui espaço para acompanhar o Moreirense - Sporting, partida da jornada 25 da I Liga.