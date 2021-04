Antigo campeão pelo Sporting rejeita festa antecipada e pede concentração máxima

Paulinho deve ser aposta de Rúben Amorim para Moreira de Cónegos. Delfim confia que “não há ninguém melhor que o treinador para conhecer as qualidades” do avançado. No entanto, entende que os adeptos possam estar desiludidos, uma vez que Paulinho custou 16 milhões de euros.

Delfim, que foi campeão no Sporting e jogou no Moreirense, rejeita lançar já os foguetes e acredita que os leões têm de manter concentração máxima para “cimentar a distância para os rivais” frente aos cónegos.

Nuno Mendes deve ficar, seja por cinco anos ou só três

A destacar-se pela positiva no Sporting está Nuno Mendes. Delfim concorda com Rúben Amorim, que diz que o lateral "não está preparado para sair este ano" e deve permanecer no clube. No entanto, é difícil dizer “se são cinco anos ou três”, porque “isto anda muito rápido”.

“[Nuno Mendes] tem todo o potencial para crescer e é, inevitavelmente, uma mais-valia para uma venda futura. Agora, depende da maturidade do jogador e só quem trabalha com ele é que saberá”, afirma.

O líder do campeonato volta a jogar após duas semanas de pausa para seleções. O antigo médio, campeão em Alvalade na temporada de 1999/00, acredita que a pausa “tem prós e contras”: "O Sporting pôde planear estrategicamente esta reta final e trabalhar em manter o foco."

O Moreirense-Sporting está marcado para esta segunda-feira, às 21h00, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.