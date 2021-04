Jesuítas lamentam recusa da Índia em libertar sacerdote octogenário

Os Jesuítas reagiram de imediato: houve uma Carta Aberta do presidente da Conferência Jesuíta da Ásia do Sul, a exigir a libertação do sacerdote, e também o responsável pelo Secretariado de Justiça Social e Ecologia da Companhia de Jesus a nível mundial, expressou, a partir de Roma, a sua solidariedade para com o jesuíta que ao longo de 50 anos trabalhou em defesa dos grupos mais marginalizados na índia, nomeadamente contra as expropriações injustas que têm atingido a comunidade Adivasis, o povo indígena do Estado de Jharkhand. É deste organismo que chega uma nova reação, depois de a 22 de março de 2021, após 164 dias de encarceramento, o tribunal especial da NIA ter rejeitado libertar o sacerdote sob fiança.

“O mais preocupante é que se negue a liberdade a um defensor dos direitos humanos com 83 anos, com diversos problemas de saúde, entre os quais Parkinson em estado severo. Como companheiros jesuítas, afirmamos que Stan se dedicou à defesa dos adivasis (povo indígena) e outras comunidades desfavorecidas cujos direitos fundamentais têm sido negados e sistematicamente espezinhados”, lê-se no comunicado, divulgado pelo Portal dos Jesuítas em Portugal.