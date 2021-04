Racismo no futebol espanhol. Marega envia mensagem de força para Diakhaby

Moussa Marega, avançado do FC Porto, enviou uma mensagem de apoio a Mouctar Diakhaby, jogador do Valência que foi alvo de racismo no jogo de domingo com o Cádiz e que abandonou o relvado, à semelhança do que fez o maliano em Guimarães, na temporada passada.

Através das redes sociais, Marega deixou uma breve mensagem ao jogador do Valência: "Força irmão, estamos juntos. Racismo fora de campo", pode ler-se.

Aos 29 minutos do encontro entre Cádiz e Valência, Diakhaby e Cala, jogador da equipa anfitriã, envolveram-se numa discussão na grande área. O defesa da equipa "che" acusou o adversário de racismo e abandonou o relvado juntamente com os colegas de equipa.

O jogo foi retomado cerca de 20 minutos depois, mas já sem Diakhaby, que foi substituído. Cala continuou em campo e até marcou um dos golos da partida.

Marega também abandonou o campo, em fevereiro do ano passado, quando ouviu cânticos racistas vindos da bancada do Estádio D. Afonso Henriques, no jogo contra o Vitória de Guimarães.