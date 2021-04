Árbitro esloveno no FC Porto-Chelsea da Liga dos Campeões

A UEFA nomeou o esloveno Slavko Vincic para o encontro entre FC Porto e Chelsea, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Em Sevilha, Vincic será auxiliado pelos compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. O quarto árbitro é o polaco Pawel Gil. O esloveno Matej Jug será o videoárbitro, assistido pelo polaco Tomasz Kwiatkowski.

Esta é a terceira vez que Vincic, de 41 anos, dirige um jogo do FC Porto. Primeiro, na vitória (1-3) no Mónaco, na fase de grupos da Champions de 2017/18. Depois, na derrota (1-0) no terreno do Bayer Leverkusen, a contar para os 16 avos de final da Liga Europa da temporada passada.

O FC Porto-Chelsea está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, cidade para a qual foi deslocado, juntamente com a segunda mão, devido às restrições de viagens no âmbito do combate à pandemia da Covid-19. O encontro terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.