Verdes querem anular proibição de pernoita e estacionamento de autocaravanas

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) propôs que volte a ser possível a pernoita e estacionamento de caravanas fora dos locais para o efeito, embora com "regras e fiscalização", como reclamam associações do setor.

As alterações ao Código da Estrada, consagrando a proibição de aparcamento e pernoita de autocaravanas fora dos locais autorizados, entraram em vigor em janeiro e já existem propostas de mudança do PCP.

O novo artigo do código "peca por levar a interpretações dúbias" e a lei, "mantendo-se como está, obriga a que as pessoas que fazem uma longa viagem na autoestrada não possam sair numa área de serviço e descansar, como fazem muitos condutores e como até é recomendado por uma questão de segurança", defenderam o PEV no projeto de lei apresentado na Assembleia da República.

"Quem conduz uma autocaravana, caso não encontre um local autorizado para o efeito, não poderá descansar em áreas de descanso, exceto se essas áreas permitirem expressamente que o faça com aquela viatura", lê-se na exposição de motivos do projeto.