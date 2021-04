Processo de vacinação de professores ficará concluído no próximo fim de semana

Veja também:

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, garantiu esta segunda-feira que no próximo fim de semana estará concluído o processo de vacinação dos professores e pessoal auxiliar das escolas.

"Este próximo exercício acontecerá no dia 10 e 11 de abril, onde o grande objetivo é: por um lado, poder recuperar eventuais profissionais que poderiam ter já sido vacinados no fim de semana anterior, por outro, vacinar todos aqueles que trabalham nos 2.º e 3.º ciclos, e também no Ensino Secundário, pessoal docente e não docente”, disse.