"Por detrás do desperdício alimentar estão muitas famílias a passar necessidades"

O caso português

No ano passado, a mesma ideia que brotou em França, foi transplantada, quase ipsis verbis, para Portugal pelo Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) com o Projeto de Lei n.º 487/XIV/1.ª. “Propomos que as empresas do sector agroalimentar com uma área de venda ao público com dimensão igual ou superior a 400m2 e as cantinas públicas passem a ter o dever legal de doar os géneros alimentícios que, não sendo suscetíveis de prejudicar a saúde do consumidor, tenham perdido a sua condição de comercialização”, lê-se no diploma que está, neste momento, na Comissão de Agricultura e Mar.

À Renascença, Inês Sousa-Real, líder parlamentar do PAN, reitera que “não faz sentido que, anualmente, milhares de toneladas de alimentos, ao nível global, não apenas em Portugal, estejam a ir para o lixo, alimentos que estão em perfeitas condições de consumo, quando temos pessoas as passar fome”. “Acreditamos que, agilizando e harmonizando aquilo que são os interesses quer dos privados, quer do próprio setor social, vamos conseguir ter aqui um passo civilizacional naquilo que é combater o desperdício alimentar, porque detrás do desperdício alimentar também estão muitas famílias e muitas pessoas a passar necessidades”, afirma.

A iniciativa do PAN visa a obrigatoriedade, "mas não está dissociada daquilo que podem ser depois os sistemas de incentivos [fiscais], dedução das despesas inerentes a quem, no fundo, presta este serviço público”.

Com o intuito de permitir uma adaptação das empresas, o PAN propõe que o Governo crie “um sistema de incentivos à adaptação das empresas à nova obrigação legal” e que assegure, pelo menos, a disponibilização gratuita de embalagens 100% biodegradáveis para as refeições prontas a consumir – uma medida defendida pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRSP) como forma de incentivar as empresas a realizar doações dos seus excedentes alimentares.

O PAN sugere ainda “um aprofundamento do atual quadro de incentivos fiscais à doação de alimentos por via da previsão em sede do Código do IRC de uma regra que assegura que os donativos de géneros alimentícios feito ao abrigo do enquadramento legal proposto são, na sua totalidade, considerados custos ou perdas do exercício em valor correspondente a 150% do respetivo total, até ao limite de 50/1000 do volume de vendas ou dos serviços prestados”.