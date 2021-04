Funeral de Almeida Henriques. Multidão e palmas no adeus ao presidente da Câmara de Viseu

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, admitiu estar no Rossio, a "prestar homenagem enquanto amiga e governante", tendo em conta "o privilégio de trabalhar muitos anos" com Almeida Henriques, lembrando a altura em que ele foi seu secretário de Estado (sendo ela presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro).

Viseu saiu às ruas da cidade, com maior concentração no Rossio, e fez soar palmas na última homenagem ao presidente da Câmara Almeida Henriques , cujo corpo passou, entre o hospital e o cemitério, por diversas artérias da cidade.

"A minha homenagem pública a Almeida Henriques, que dedicou uma grande parte da sua vida ao serviço público (...) e, com tudo o que aconteceu, faz-nos pensar que temos de cumprir as regras", pois "esta doença é extraordinariamente perigosa", disse, por seu lado, o presidente do PSD.

O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, viseense e vereador não executivo da oposição, no primeiro mandato de Almeida Henriques na Câmara de Viseu, não escondeu a "posição especial" e "a consternação imensa" com que se encontrava no Rossio, lembrando o percurso político de ambos ao longo dos anos, "particularmente no último ano, no combate à pandemia covid-19.

João Paulo Rebelo considerou que "todos os viseenses estão de luto, independentemente das suas opções políticas e partidárias".

A urna, que percorreu a cidade num carro antigo descapotável dos Bombeiros Sapadores de Viseu, seguiu do Rossio, repleto de autarcas e outras figuras públicas, para o cemitério de Abraveses, onde era esperado o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, para uma cerimónia privada e, depois, uma missa de exéquias fúnebre, que não de corpo presente, às 18h30, na Sé de Viseu.

O presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques, morreu este domingo aos 59 anos, vítima de complicações respiratórias decorrentes da covid-19.

O autarca social-democrata foi diagnosticado com covid-19 no início de março, altura em que foi internado no Hospital de São Teotónio, em Viseu.

A Câmara de Viseu decretou três dias de luto municipal, até esta terça-feira.