Fisco alerta para e-mails fraudulentos sobre reembolsos

A AT pede às pessoas para não responderem às mensagens com os seus dados bancários por se tratarem de e-mails não oficiais e "fraudentos".

É a segunda vez em menos de um ano que a AT alerta para o envio de e-mails fraudulentos que promete reembolsos de impostos.

A notícia é conhecida poucos dias depois do início do prazo para entregar as declarações de IRS, pelo que muitos utilizadores poderão esperar por um reembolso e inadvertidamente acreditar no esquema.

No final de março, a autoridade também alertou para um esquema de fraude através de mensagens SMS que, à semelhança dos e-mails fraudulentos identificados esta segunda-feira, também instruíam o utilizador a providenciar os seus dados pessoais e bancários.

Todas estas fraudes eletrónicas estão identificadas pela AT como tentativas de "phishing", um método de fraude eletrónica que cria mensagens e e-mails aparentemente verdadeiros, sobre reembolsos, leilões, prémios, cupões, etc., para enganar pessoas a entregar dados pessoais.