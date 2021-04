Covid: 26 concelhos com incidência acima da linha vermelha definida pelo Governo

Veja também:

Do total de municípios portugueses, 26 apresentam uma incidência cumulativa de Covid-19 a 14 dias superior a 120 casos por 100 mil habitantes, o limite nacional definido pelo Governo, que implicaria a retoma de “medidas cautelares para impedir que a situação da pandemia se degrade”.

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou na passada sexta-feira uma lista de 19 concelhos que podem conhecer um retrocesso no desconfinamento se continuarem no "vermelho" dos indicadores da pandemia de Covid-19. A esta lista acrescem sete municípios das ilhas da Madeira e Açores: Funchal, Machico, Ribeira Brava, Santa Cruz, Câmara de Lobos, Ponta Delgada e Ponta do Sol.

Para já, a segunda fase de desconfinamento também avança nestes concelhos, mas deverá ser feito "um esforço acrescido de controlo e rastreio das cadeias de transmissão" da Covid-19, anunciou António Costa. A avaliação será feita de 15 em 15 dias, sublinhou o primeiro-ministro.

Se em duas avaliações sucessivas os concelhos estiverem acima do limiar de risco, as medidas de desconfinamento não devem avançar nesses concelhos.

Machico, concelho da ilha da Madeira, é o único que integra a lista de risco muito elevado, com um nível de incidência de 500 casos por 100 mil habitantes. Seguem-se Moura (474), Rio Maior (334) e Odemira (316).

No total, 18% dos concelhos portugueses apresentam uma incidência cumulativa a 14 dias igual a zero. Este indicador não quer dizer, necessariamente, que os municípios estejam completamente livres de casos. É possível, no entanto, concluir que a situação epidemiológica nestes municípios está controlada.