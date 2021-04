Covid-19: Média diária de novos casos sobe ligeiramente em Portugal

Veja também:

Portugal apresenta hoje uma média de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 por milhão de habitantes nos últimos sete dias de 41,02, ligeiramente superior à da semana passada, mas muito longe dos países em pior situação.

O país, que há uma semana estava com uma média de 40,31, continua mais de oitenta lugares abaixo do cimo da tabela, ocupada hoje pelo Uruguai, com 836,94 casos, seguido de vários países do leste da Europa: a Hungria, com 770,72, a Polónia (707,94), Sérvia (675,24) e Estónia (621,27), segundo o "site" estatístico Our World in Data.

Para a União Europeia, este indicador está hoje em 363,14 e no mundo em 75,8.

No que toca à média diária de mortes atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal está com 0,59, enquanto União Europeia está nas 5,46 e o mundo com 1,27.

Novamente, vários países do leste da Europa estão em pior situação neste indicador: Hungria com 25,77, Bósnia e Herzegovina com 23,64, Macedónia do Norte com 18,77, Bulgária com 18,07 e República Checa com 14,29.