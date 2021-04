Covid-19. Desporto dá mais um passo no desconfinamento, à espera da retoma da formação

A retoma do desporto de formação nas modalidades de médio e alto risco dependerá de testes laboratoriais obrigatórios à Covid-19 até 72 horas antes do início das atividades, algo que já mereceu críticas .

"Não há eventos com público porque eventos com público são um risco acrescido de juntar pessoas e, juntando pessoas, há risco acrescido de transmissão da doença [Covid-19]. Isso tem de ser evitado e vamos continuar a evitar", declarou António Costa, na conferência de imprensa de divulgação das medidas da segunda fase de desconfinamento .

No entanto, as declarações desta quinta-feira do primeiro-ministro contrariam Pedro Proença. O futebol só deverá mesmo voltar a ter público a partir do dia 3 de maio, quando passam a ser permitidos "grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação".



Os adeptos têm estado longe das bancadas desde março de 2020, quando foi suspenso todo o desporto em Portugal, incluindo futebol, e entrou em vigor o primeiro estado de emergência. Em outubro, houve três jogos-piloto e dois desafios da seleção portuguesa de futebol com presença de adeptos, como teste, e o FC Porto recebeu público num encontro da Liga dos Campeões. Porém, a segunda vaga da pandemia do novo coronavírus deitou quaisquer planos de retoma da assistência ao vivo por terra.

Terceira fase de desconfinamento à espreita

Caso a evolução diária da pandemia de covid-19 em Portugal seja favorável, a segunda fase do plano de desconfinamento do Governo para a prática desportiva irá começar a partir de 19 de abril, assinalando a retoma das modalidades classificadas de médio risco.

Nesse lote estão incluídas as principais modalidades coletivas. Casos do andebol, basquetebol, futebol, futsal, hóquei em patins e voleibol, cujas divisões profissionais prosseguiram durante o segundo confinamento.

Corfebol, futebol de praia, hóquei e hóquei em linha, polo aquático, aquatlon, hóquei subaquático e râguebi subaquático também regressarão ao ativo, assim como o râguebi em cadeira de rodas, que completará o leque de desportos para pessoas com deficiência.