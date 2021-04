Almeida Henriques. Funeral reservado, mas com cortejo por Viseu

Realiza-se nesta segunda-feira, dia 5 de abril, às 16h00, as cerimónias fúnebres do presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques. Segundo uma nota do município, “serão privadas e reservadas à família e amigos mais próximos”, devido “às restrições impostas pela pandemia da Covid-19”.

Assim, pelas 16h00, a urna partirá da Rua Prof. Egas Moniz (junto ao hospital) e passará por “algumas das ruas principais da cidade, como, por exemplo, a Av. Alexandre Herculano e na rotunda de Santa Cristina”.

“Seguirá depois pelo centro histórico, com passagens na Praça Dom Duarte, na Rua do Adro, Largo Pintor Gata, Largo Major Teles, rotunda Dom João I e Av. 25 de Abril. O trajeto inclui em seguida a passagem pelos Paços do Concelho, continuando pela Av. Europa e terminando no cemitério de Abraveses”, refere o comunicado.

A Câmara Municipal de Viseu apela a todos os cidadãos “que cumpram as normas da autoridade de saúde e evitem aglomerações de qualquer género”.

Agradecendo a “onda de solidariedade” das “últimas horas, bem visível nas milhares de mensagens que têm chegado pelos diferentes canais e dos mais variados quadrantes da sociedade portuguesa”, o município reforça o apelo “ao respeito de todos pela privacidade da família neste momento de enorme sofrimento”.