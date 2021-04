Timor-Leste. Já são 27 os mortos e mais de 27 mil os desalojados em Díli

Subiu para 27 mortos e mais de sete mil desalojados o número de vítimas das cheias que assolaram Timor-Leste durante o fim de semana, depois de três dias de chuva torrencial. Os números são ainda provisórios. “Até agora, os dados de vítimas mortais em todo o país é de 27. Além destas pessoas que perderam a vida, há oito casos de pessoas cuja situação não é ainda conhecida”, disse o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães. “Em Díli, confirma-se até ao momento um total de 13 mortos e mais de sete mil desalojados, que estão de momento abrigados em 12 espaços localizados em vários pontos da cidade”, adiantou. O balanço anterior apontava para 21 mortos. Fidelis Magalhães falava aos jornalistas depois de uma reunião da Comissão Interministerial para a Proteção Civil e Desastres Naturais, liderada pelo primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, com vista à coordenação da resposta ao impacto das inundações. Matan Ruak já lamentou as vítimas mortais das cheias e garante ajuda às famílias afetadas. À Renascença, fonte do Ministério do Interior timorense refere que a dificuldade nas comunicações está a impedir o apuramento do real impacto das cheias no país.

“O maior desastre natural em Timor-Leste”. Cheias já causaram 11 mortos

Mas as autoridades já se puseram em marcha. A Secretaria de Estado da Proteção Civil irá funcionar como centro operacional de recolha de apoio humanitário.

O vice-primeiro-ministro e o ministro das Obras Públicas apelaram também ao contributo de entidades do setor privado que possuam máquinas para apoiar nas ações de limpeza. “As autoridades durante o dia de ontem mobilizaram esforços para providenciar abrigo e apoio alimentar aos desalojados e iniciaram as intervenções nas infraestruturas com o objetivo de restabelecer a mobilidade viária e o fornecimento de energia elétrica com segurança e garantir a reparação de sistemas de abastecimento de água danificados, e, efetuar os trabalhos urgentes de limpeza de drenagens, normalização e desassoreamento de ribeiras”, explica uma nota do executivo.