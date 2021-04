Santos Silva à Renascença. Portugal promete ajudar Timor, “até onde for necessário”

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirma que Portugal está disponível para ajudar Timor, “até onde for necessário e possível incrementar a cooperação portuguesa”.

Em declarações à Renascença, Augusto Santos Silva adianta que "não há registo de danos pessoais” no seio da comunidade portuguesa”, o mesmo não acontecendo em relação aos danos materiais que ainda estão a ser identificados.

Segundo os últimos dados do Governo timorense, as cheias que assolaram Timor-Leste no passado fim de semana causaram pelo menos 27 mortos em todo o país e mais de sete mil desalojados em Díli.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português recorda que já ontem ofereceu a solidariedade e o apoio de Portugal a Timor-Leste, referindo que vai ser necessária uma “resposta de emergência e, provavelmente, vai ser necessário também redirecionar alguns dos projetos de cooperação que estão em curso”.

“Ontem falei com o nosso embaixador em Díli, e também com a senhora ministra dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, manifestando a solidariedade portuguesa e também o nosso apoio. Ficámos de identificar as carências mais urgentes, nestes dias”, diz à Renascença.