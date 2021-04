Marcelo envia condolências a Timor-Leste pelos "trágicos efeitos" das inundações

O Presidente da República enviou este domingo uma mensagem de condolências ao seu homólogo timorense na sequência dos “trágicos efeitos das inundações que afetaram grande parte da cidade de Díli”, provocando perda de vidas e danos avultados.

“Foi com profunda consternação e tristeza que tomei conhecimento dos trágicos efeitos das inundações que afetaram grande parte da cidade de Díli e provocaram a perda de vidas humanas e danos avultados em infraestruturas, incluindo aquelas essenciais ao combate à covid-19”, lê-se na mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa dirigida a Francisco Guterres Lú-Olo e publicada na página da Presidência.

“Neste momento difícil, os meus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias, a quem apresento, através de Vossa Excelência em nome do Povo português e no meu próprio, sentidas condolências, bem como os votos de rápida recuperação a todos os feridos”, acrescenta.

As cheias que atingiram hoje grande parte da cidade de Díli provocaram pelo menos 11 mortos, segundo um balanço ainda provisório da Proteção Civil.