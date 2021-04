Guiné Equatorial. Duas dezenas de corpos ainda por identificar após explosão

Quanto aos procedimentos internos de proteção civil, Mitoha Ondo faz um balanço positivo da ação do governo da Guiné Equatorial, rejeitando as críticas feitas por organizações internacionais sobre falta de planeamento e lentidão na resposta à catástrofe.

“Acho que correu tudo muito bem”, disse o vice-ministro da Saúde.

Após o acidente, o gabinete de coordenação das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários (OCHA) alertou para o facto de terem sido vistas crianças “a recolher restos de metal para venda".

Para o OCHA, além da "indicação de potencial aumento do trabalho infantil", esta situação demonstra a "necessidade urgente" de um programa de educação sobre o risco de engenhos explosivos para a população civil que vive num raio de 10 quilómetros do epicentro da explosão.

"A segurança e a proteção dos civis continuam a ser fundamentais. As equipas de avaliação têm observado civis a recolher e vender metal e crianças a brincar em locais perigosos", aponta a agência da ONU.

Várias agências técnicas especializadas em segurança de munições trabalharam no terreno sob a coordenação do Centro Regional das Nações Unidas para a Paz e o Desarmamento em África (UNREC), incluindo uma equipa de consultores em Gestão de Munições (AMAT) no âmbito do Centro Internacional de Desminagem Humanitária de Genebra (GICHD), bem como equipas de França, Israel, Qatar e Camarões.