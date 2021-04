João Sousa cai para o 107.º lugar do "ranking" ATP

João Sousa continua a cair no "ranking" ATP. Na atualização desta segunda-feira, o melhor tenista português de sempre, que chegou à segunda ronda do Open de Miami, desce quatro posições, para 107.º.

Logo atrás está Pedro Sousa, que desceu dois degraus e, agora, ocupa a 113.ª posição. Há mais dois portugueses no "top-200": Frederico Silva, que se mantém em 174.º, e João Domingues, que desceu um lugar, para 189.º.

No topo da tabela, a nova atualização traz uma alteração significativa: o alemão Alexander Zverev sobe ao sexto lugar e relega o suíço Roger Federer para sétimo. O resto do "top-10" mantém-se inalterado, com a liderança do sérvio Novak Djokovic a durar mais uma semana.