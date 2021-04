Velázquez: "Fizemos um jogo muito bom, tivemos ocasiões para empatar"

Julio Velázquez, treinador do Marítimo, ficou muito satisfeito com a exibição da sua equipa no Estádio da Luz, apesar da derrota por 1-0. Em declarações à BenficaTV, o técnico fala em ocasiões suficientes para, pelo menos, regressar à Madeira com um ponto.

"Sinceramente, saio daqui orgulhoso da equipa. Obviamente, o objetivo era somar pontos, se fossem os três melhor. Acho, com sinceridade, que fizemos um jogo muito bom, sério. Só há o erro da grande penalidade, mas em linhas gerais, a equipa esteve compacta, com bom equilíbrio defensivo e compromisso. Tivemos ocasiões para, no mínimo, empatar o jogo", afirma.

Depois da exibição, o treinador espanhol afirma que a equipa vai alcançar o objetivo da manutenção, apesar de se manter no 17º lugar.

"Com este espírito, com este compromisso, com esta força, não tenho dúvidas de que a equipa vai alcançar os objetivos. Vai ser uma luta incrível, mas esta é a linha a seguir: compromisso, trabalho, não dar uma bola por perdida e, depois, com bola, a equipa tem qualidade. Esta tem de ser a filosofia. Parabéns ao Benfica pela vitória, mas parabéns aos jogadores pelo trabalho. Este Marítimo vai ficar na I Liga. Todos juntos, conseguiremos o objetivo", termina.