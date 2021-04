TAD anula dois jogos de interdição ao Sp. Braga

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) absolve o Sp. Braga no processo disciplinar por alegado apoio ilegal a claques.

O TAD contraria a decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol e anula os dois jogos de interdição e a multa.

O castigo do CD foi conhecido em dezembro e acabou suspenso com o recurso apresentado para o Tribunal Arbitral do Desporto. Em causa estão sete jogos relativos à Liga e Taça da Liga nas temporadas 2018/19 e 2019/20, nos quais, segundo o CD da FPF, os arsenalistas não cumpriram os deveres de organização, de modo a evitar manifestações de violência e incentivo ao "fair-play".

Agora é a FPF que ainda pode recorrer da decisão do TAD.