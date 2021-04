Sporting tenta repor vantagem, Benfica e Braga no trilho dos milhões

O líder Sporting tenta repor a vantagem de 10 pontos para o FC Porto, esta segunda-feira, enquanto Benfica e Sporting de Braga procuram manter-se no encalço do milionário segundo lugar, na 25.ª jornada da I Liga.

Na visita ao Moreirense, oitavo classificado, os leões, com 64 pontos, vão querer não só manter a invencibilidade na prova como segurar a confortável margem que tinham para os dragões à entrada para esta ronda. No sábado, a diferença ficou reduzida a sete pontos, após o triunfo dos portistas na receção ao Santa Clara (2-1).

Com três vitórias seguidas na I Liga, a formação comandada por Rúben Amorim vai ter pela frente, a partir das 21:00, um adversário que não perdeu nenhum dos últimos três encontros em casa e que na primeira volta, em Lisboa, obrigou os ‘leões’ a operarem uma reviravolta (2-1).

Antes do fecho da jornada em Moreira de Cónegos, Benfica (51 pontos) e Sporting de Braga (50) jogam praticamente à mesma hora, na tentativa de se aproximarem do FC Porto (57) e se manterem na luta pelo segundo lugar. O posto ocupado pelos dragões dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.

Os encarnados, terceiros classificados, recebem o aflito Marítimo, penúltimo, a partir das 19h00. Em caso de triunfo, igualam a melhor sequência da temporada, com cinco vitórias seguidas, alcançada logo no arranque do campeonato.

Já o Sporting de Braga, que vem de um desaire caseiro com as águias (2-0), também vai defrontar um conjunto que luta pela manutenção, o Farense, antepenúltimo colocado, às 18h45, em Faro.