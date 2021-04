Nota 3 para Luís Godinho. "Penálti bem assinalado, mas alguns erros técnicos e disciplinares"

O videoárbitro Bola Branca, Luís Godinho, dá nota 3 a Luís Godinho no jogo entre Benfica e Marítimo, uma arbitragem que considera ter sido longe de ideal, mas a acertar todos os lances difíceis.

"Longe de ser arbitragem de muita qualidade, mas tem a favor a boa decisão do lance capital, no penálti do Benfica. Alguns erros técnicos e disciplinares, nota 3 para Luís Godinho", explica.

O especialista em arbitragem explica o penálti de Hermes, na primeira parte: "O penálti é uma boa decisão, Hermes foi descuidado, bateu no pé de Rafa Silva sem contacto com a bola".