"Não treme". Bino e Vitória de Guimarães podem ser o casamento perfeito

Mário Reis, que como treinador de futebol trabalhou com Bino Maçães no Salgueiros, acredita que a oportunidade de treinar a equipa principal do Vitória de Guimarães, após a saída de João Henriques, pode ser rampa de lançamento para um "futuro risonho", para um homem que "não treme".

Bino é o terceiro treinador do Vitória esta época, depois de Tiago e João Henriques, que deixou o clube após quatro derrotas consecutivas no campeonato. O antigo jogador orientava a equipa B dos vitorianos. Em entrevista a Bola Branca, Mário Reis destaca a forte personalidade de Bino, que "não é homem de tremer" perante um balneário recheado de jovens com grande potencial e jogadores com carreiras feitas.

"Ele não treme. Ele tem condições para seguir em frente e, se calhar, é uma rampa de lançamento para o Bino e um excelente treinador para o Vitória de Guimarães", sustenta quem o treinou no Salgueiros.

Mário Reis destaca que Bino Maçães "não tem nada a perder", assim como a "grande confiança" demonstrada pela direção do Vitória:

"Não é qualquer direção que, quando despede um treinador, aposta no [da equipa B]. Ele tem bom caráter, sabe falar, sabe dialogar com o grupo, com os jogadores, e isso demonstra que ele poderá ter um futuro risonho."