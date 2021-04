Regresso infeliz. Alavés despede Abelardo depois de três meses

O Alavés anunciou, em comunicado, o despedimento do treinador Abelardo, que foi infeliz no regresso ao clube basco que já tinha treinado e jogado no passado.

O treinador de 50 anos entrou no clube já no decorrer da época para substituir Pablo Machín, mas amealhou apenas uma vitória em 12 jogos disputados, tendo deixado o Alavés no 19º lugar da La Liga.

Abelardo já tinha sido feliz no Alavés no passado. Foi no clube basco que terminou a carreira de jogador, em 2002/03, depois de várias temporadas no Barcelona, e orientou a equipa durante duas épocas, entre 2017 e 2019, tendo terminado no 14º e 11º posto da tabela.

"O Alavés e Abelardo seguem caminhos diferentes. A partir desta segunda-feira, as duas partes encerram a relação que os juntava desde janeiro. O Alavés agradece o empenho e profissionalismo do treinador durante a sua estadia no clube e desejamos-lhe boa sorte no futuro", pode ler-se na nota.